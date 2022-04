Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentator TV de la noi din țara, iar matinalul de la Antena 1 face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Vedeta a marturisit care a fost cea mai dificila situație din perioada adolescenței.

- Influencerița Ana Morodan, cunoscuta și sub numele de „contesa digitala” a vorbit in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, despre cum reușește sa faca fața valului de ura de pe Social Media. Contesa Digitala pare sa fi gasit rețeta perfecta pentru razbunare. In timp ce multe vedete prefera…

- Cei de la USR și PNL au depus un proiect de lege care sa modifice Codul Muncii, astfel incat saptamana de lucru ar putea fi de numai patru zile, insa cu program de 10 ore pe zi. Potrivit inițiatorilor, repartizarea timpului de lucru ar putea fi la alegere și s-ar stabili prin contract.

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare "kurzarbeit" (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a anunțat marti, pe pagina…

- Fotoliul ministrului Muncii, Marius Budai, nu este in pericol, susține liderul PNL, Florin Cițu. Reactia președintelui liberal vine in contextul in care surse politice citate de Antena 3 vehiculau faptul ca se dorește remanierea ministrului, din cauza vehicularii unor declaratii referitoare la cresterea…

- „Aum doua saptamani președintele american a convocat, cum e și firesc, liderii țarilor membre NATO din Europa, pentru a discuta subiectul Ucraina. Au participat toți, mai puțin o singura țara: Romania. Asta spune foarte multe, din punct de vedere diplomatic, de relație cu un partener strategic, dar…

- Gabriela Firea neaga ca vrea sa plece de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii și spunne ca il susține pe Marius Budai, care „nu a greșit cu nimic in comunicarea publica”. Gabriela Firea pune pe Facebook un citat din Winston Churchill – „Calea cea mai scurta catre distrugere este sa te iei la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis, marți, printr-un comunicat, ca la discuția cu președintele Klaus Iohannis de la inceputul anului a susținut ca majorarea pensiilor „este o necesitate”, „inclusiv din perspectiva renegocierii acelui procent de 9.4% din PIB”, menționat in PNRR. Ministrul PSD…