Punctul de atracție al orașului Cugir, in aceasta perioada, este cuibul de berze aflat la intersecția strazilor „21 Decembrie 1989" și „Spicului", langa bisericile „Sf. Treime" și „Sf. Gheorghe". Chiar daca cuibul a fost construit anul trecut, cuplul s-a instalat in el doar din acest an. Considerata una din cele mai populare specii de pasare, […]