Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca nu exclude varianta ca, dupa depasirea incidentei de 6 la 1.000 de locuitori, Capitala sa intre in carantina si "foarte probabil" una dintre masuri va fi ca bucurestenii sa iasa din casa cu declaratii pe proprie raspundere.Intrebat daca este posibil…

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat un ordin al șefului DSU prin care se prelungește, temporar, masura de carantina, pentru Timișoara și localitațile periurbane Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița. Deocamdata, doar pentru 72 de ore. Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca Bucureștiul ar putea fi carantinat. „Dupa o rata de 6 la mie nu putem exclude carantinarea Bucureștiului. Ajungem acolo in cateva zile. Dupa 6 la mine o sa revizuim toate criteriile pentru impunerea carantinei”, a declarat duminica Vlad Voiculescu.…

- Andreea Marin este una dintre cele mai indragite vedete din Romania. Aceasta a primit porecla de ”Zana” de la ”Surprize, surprize” dupa ce a prezentat, timp de noua ani, cazuri emoționante la TVR. Totuși, aceasta a decis sa plece de la postul de televiziune care a facut-o celebra. ȘOȘOACA a facut…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca, daca ar fi parinte, si-ar trimite copilul la scoala in aceasta perioada, insa subliniaza ca ar tine cont de starea celorlalti membri ai familiei si de modul in care in unitatea didactica sunt respectate regulile de prevenire a raspandirii COVID-19,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a calificat ca fiind o „lamentare” fara nicio legatura cu realitatea faptul ca ministrul Sanatații a pus la indoiala cifrele oficiale despre pandemie și vaccinare. Citește și: Judecatorii CCR explica de ce nu pot crește pensiile…