Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de furtuna valabile pana la ora 16:30, in cinci judete si Municipiul Bucuresti.

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA in Alba: Averse, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de furtuna in județul Alba, valabil pana la ora 19.15. In intervalul 18:00 – 19:15, se vor semnala local, descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si grindina valabile pana la ora 20:30 in 10 judete.Potrivit meteorologilor, in Gorj, Olt, Dolj si Valcea se vor semnala local grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, averse ce vor cumula…

- ALERTA meteo . Un ciclon loveste Romania. Vijelii si grindina in mai multe zone din tara Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile mentionate vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, manifestandu-se prin averse ce vor avea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben in intervalul 12 mai, ora 09:00 – 12 mai, ora 23:00. Zone și fenomene vizate: intensificari ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica in Oltenia, Transilvania, vestul și centrul Munteniei (județele Argeș, Dambovița, Prahova,…

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de viscol pentru zona montana inalta si pentru 12 judete, valabila pana joi seara. Rafalele vor depasi, la munte, 120 de kilometri la ora. Si judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Gorj si Valcea vor fi, miercuri, sub cod galben de vat puternic.

- De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod Galben de ninsori si viscol, valabile in zonele montane din mai mult de jumatate din tara. In intervalul 6 mai, ora 6:00 – 7 mai, ora 20:00, in zona montana inalta, vantul va avea intensificari cu rafale de peste 90 – 100…

Meteorologii au emis atentionari cod galben privind intensificari ale vantului in Capitala și 11 judete, in urmatoarele ore.Atentionarile cod galben vizeaza județele Olt și Dolj pana la ora 9.00 și anunța intensificari locale ale vantului cu rafale de 55...65 km/h.