Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei are doar 7,1 metri patrați de spații verzi pe cap de locuitor, sub limita de 9 metri patrați impusa de Organizația Mondiala a Sanatații și mult sub cea setata in prevederile naționale, care este de 26 de metri patrați. Media europeana este de 18 metri patrați pe cap de locuitor,…

- Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate si Asociatia pentru Reducerea Riscului Seismic au lansat, miercuri, intr-o conferinta de presa, un ghid despre supravietuirea in caz de cutremur. "Ne dorim foarte mult ca acest ghid sa fie un instrument, un pretext de a intra in…

- Bucureștenii nu vor mai vedea gunoaie pe strazile din Sectorul 1 intr-un termen de doua zile, a transmis luni seara prefectul Capitalei Alin Stoica intr-o emisiune la Digi24, dupa ce Primaria Sectorului 1 și-a luat obligația de a plati direct sortatorii , iar Rompret a reluat colectarea gunoaielor.…

- Urmare a comunicarii de catre Primaria Targu Mureș a faptului ca are datorii in urma amenzilor aplicate de Garda de Mediu a fost emis un comunicat cu urmatoarele precizari: In perioada 2018-2020 Garda de Mediu a aplicat amenzi municipiului Tg Mureș astfel: 2 000 lei in baza OUG 196/2005, pentru nedepunerea…

- In timp ce Capitala este invadata de tantari, capuse si sobolani, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este preocupat de spatiul alocat pentru promenada. Sapte zone din centrul Capitalei vor fi exclusiv pietonale incepand de weekend-ul viitor, mai precis sambata 29 mai. Initiativa apartine Asociatiei…

- Compania OMV Petrom are de platit zeci de mii de lei amenda dupa ce a poluat peste 300 de mp de teren in localitatea gorjeana Licurici. Acest lucru s-a intamplat la forarea unei sonde amplasate in acea zona. Potrivit reprezentantilor Garzii de Mediu,...

- Garda de Mediu si Politia Locala fac, sambata seara, un control in mai multe zone din entrul Vechi al Capitalei. ”Sunt sigur ca vom gasi cooperare la Primaria Bucuresti, astfel incat Centrul Vechi sa nu mai fie un focar de infectie”, a transmis Octavian Berceanu, seful Garzii de Mediu, potrivit news.ro.…

- Pompierii au intervenit, miercuri, la un incendiu de proportii care a izbucnit intr-un centru de colectare a fierului vechi din Simeria. Incendiul s-a manifestat cu degajari mari de fum, dar fumi nu a ajuns in zonele de case, nefiind necesara avertizarea populatiei, potrivit news.ro. Pompierii…