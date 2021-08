Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XIII-a editie a Maratonului de Poezie si Jazz, la care si-au anuntat participarea scriitori din toate generatiile, se va desfasura, marti, 31 august, de Ziua Limbii Romane, intre orele 16,00-19,00, in Gradina Muzeului National al Literaturii Romane, potrivit agerpres.ro. "Sunt invitate…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie – noiembrie, iar platile pentru proiecte vor incepe imediat. „PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania, a scris miercuri pe Facebook premierul Florin Cițu. „Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. Cea mai mare creștere economica din UE”, a scris Florin Cițu.…

- Sase persoane si-au pierdut viata intr-un accident aviatic produs in Haiti, relateaza The Guardian, citat de Mediafax. Doar doua dintre victime au fost identificate pana in acest moment. Avionul care se indrepta spre orasul de coasta Jacmel s-a prabusit la sud-vest de capitala Port-au-Prince, a informat…

- Primarul Clotilde Armand a depus plangere penala impotriva fostei directoare a Administratiei Domeniului Public Sector 1. Fosta directoare a Administratiei Domeniului Public Sector 1 ar fi folosit materialele, utilajele si muncitorii institutiei ca sa-si construiasca o anexa la vila. Primarul a cerut…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca aproape 10.000 de bucuresteni au vizitat Primaria Capitalei, muzeele si casele memoriale din grija municipalitatii, precum si Muzeul Temporar de New Media Art – RADAR 2021 in Noaptea Europeana a Muzeelor. Edilul a adaugat ca a fost luata decizia prelungirii…

- Filosoful Mihail Șora a lansat un amplu protest la adresa Editurii Academiei Romane dupa ce aceasta i-a publicat lui Dan Voiculescu tratatul „Umanismul pragmatic”. „Aflu ca Editura Academiei Romane il publica pe Dan Voiculescu, turnatorul cu ifose de intelectual ale carui fapte de corupție (pentru care…