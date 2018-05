Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, intre orele 10,00 - 14,00, in Bucuresti, pentru desfasurarea "VeteRUN" - Centenar, Crosul Veteranilor. Potrivit Brigazii Rutiere, evenimentul sportiv se va desfasura pe traseul: Parc Herastrau (parcarea Berariei H) - sos. Kiseleff (locala Parc Herastrau)…

- Primaria Municipiului Bucuresti si Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vor fi alaturi de Crosul Veteranilor editia 2018, eveniment initiat de Ministerul Apararii Nationale si care va avea loc duminica, 6 mai. La startul cursei se vor alinia si cateva sute de sportivi de toate varstele legitimati la…

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona temporar traficul rutier joi, in zona Piata Victoriei, cu ocazia unei manifestatii a Federatiei SANITAS organizate in Piata Victoriei, intre orele 10,00 si 15,00."Pentru manifestatia publica din Piata Victoriei, incepand cu ora 9,00, se va restrictiona…

- Bucurestenii au umplut joi seara trotuarele si carosabilul de pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins intre Piata George Enescu si Cheiul Dambovitei, pentru a vedea instalatiile de lumina si video mapping care fac parte din Festivalul Spotlight, ajuns la cea de-a patra editie. Pe parcursul celor patru…

- Joi, 12 aprilie, ora 20:30 Joi, 12 aprilie, ora 20:30 se da startul celei de-a patra ediții Spotlight - Bucharest International Light Festival cu un spectacol de amploare susținut de doua trupe internaționale in Piața George Enescu. Spotlight este singurul festival internațional al luminii din București…

- Cateva sute de motocicliști au participat, sambata dupa-amiaza, la adunarea motociclistilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Participanții s-au adunat in jurul orei 14:00 in zona Gara Baneasa - Fantana Miorita, de unde s-au deplasat in coloana catre centrul Capitalei, pe traseul Piata Presei Libere…

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…

- Evenimentul „Ora Pamantului” va fi marcat in acest an, in Bucuresti, prin mai multe evenimente, precum un traseu pe biciclete sau joaca in zapada, iar iluminatul interior si exterior al Palatului Parlamentului vor fi stinse, in intervalul orar 20.30 – 21.30. Si in acest an, World Wide Fund…