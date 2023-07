Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii vor avea mari probleme de luni. Apa calda se oprește pentru cateva zile, iar sute de blocuri sunt afectate. Vorbim despre aproape 600 de locații. Conform companiei, vor fi facute urmatoarele interventii: – Conducta Magistralei Grivita, intre Podul Grant si strada Caraiman din Sectorul 1. Se…

