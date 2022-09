Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pas in proiectul privind achiziția unor autobuze electrice, la Sebeș. Care este suma solicitata prin PNRR Administrația locala din Sebeș vrea sa obțina o finanțare nerambursabila de peste 21,8 milioane de lei prin PNRR, pentru achiziția a noua autobuze electrice destinate transportului public…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi, 31 august 2022, in sedinta ordinara, pentru a dezbate si vota cele 25 de proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi.Un proiect important, dezbatut si aprobat cu un numar de 20 voturi pentru, a fost cel cu privire la aprobarea tarifelor de calatorie si a abonamentelor…

- Prin Dispoziția nr. 230/18.08.2022 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 25.08.2022, ora 10:00. Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTARARE: 1. Proiect de hotarare nr. 179/2022 pentru aprobarea rectificarii a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzau pe anul 2022 2. Proiect…

- Consilierii din Campia Turzii vor dezbate, in cadrul ședinței ordinare care va avea loc joi, 25 august, modificarea listei de investiții care se realizeaza din imprumutul bancar de 40 de milioane de lei, pe care administrația locala l-a aprobat acum un an. Citește și: Credit de 40 milioane de lei pentru…

- Consilierii locali au fost convocați azi intr-o ședința online, in care unul dintre punctele aflate in discuție viza proiectul privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului „Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park ride”.…

- In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57 03.07.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Comunei 23 August dispune convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru, miercuri 10.08.2022, ora 1600 la Caminul cultural din…

- Recent, consilierii locali au aprobat o noua rectificare a bugetului general al municipiului Baia Mare. Odata cu aceasta rectificare a fost majorat bugetul clubului Minaur cu 1.135.000 lei, iar cel al SPAU cu 2.250.000 lei. Iata cum arata proiectul adoptat de aleșii locali: Art.1 Se aproba bugetul general…

- In sfarșit a fost finalizata montarea celor 16 stații noi de incarcare pentru mașinile electrice. Consilierii locali urmeaza sa dezbata și voteze proiectul de hotarare care reglementeaza utilizarea acestor stații, dar și tarifele aferente.