Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. De asemenea, Bucureștiul este sub cod portocaliu de vijelie, rafale de peste 60-65 km/h, descarcari electrice, grindina de mici și medii dimensiuni,…

- Autoritațile au avertizat, sambata la pranz, asupra furtunilor puternice care vor matura sudul litoralului. A fost emis un cod roșu de vreme rea pentru mai multe localitați de pe litoral. Printre acestea se afla Vama Veche, Costinești și Mangalia, Tuzla. In aceste localitați sunt așteptate sambata furtuni…

- Meteorologii au emis un Cod Galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, in 31 de județe. Urmeaza trei zile de ploi torențiale și vijelii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo ce anunța perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce…

- Centrul Capitalei, intre soseaua Kiseleff si intersectia Caii Victoriei cu raul Dambovita, devine zona exclusiv pietonala, de sambata, de la ora 11.00, pana duminica la ora 22.00. Este vorba despre proiectul ”Strazi deschise” care se lanseaza sambata si va dura pana in toamna. Brigada Rutiera dispune…

- Circulatia pe DN 1 intre Ploiesti si Brasov este blocata, vineri dupa-amiaza, pe sensul spre Brasov, in zona Nistoresti, din cauza aluviunilor care au adus pe carosabil crengi si pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, echipaje ISU intervin pentru degajarea suprafeței…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti dupa-amiaza si pana joi seara, vor fi ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului, initial in vestul si nord-vestul tarii, iar apoi si in restul teritoriului. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si in vestul si nordul Olteniei,…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana vineri dimineata. Sunt vizate 27 de judete. Potrivit meteorologilor, de miercuri, ora 17.00, pana vineri la ora 11.00, este cod galben in Transilvania,…

- Four communes in Ilfov county, Balotesti, Mogosoaia, Snagov and Stefanestii de Jos, were placed under quarantine starting Wednesday, March 24, according to Romania-Insider. The four communes will remain under quarantine for two weeks until April 7, at 22:00. Any trips outside the house in the four…