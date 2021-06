Bucureștenii fac haz de necaz. Cum se înoată pe stradă după ploaia de vineri seară Un barbat a luat-o inot pe Calea Vacarești, din Capitala, dupa ce șoseaua a fost inundata complet de ploaia torențiala de vineri seara. Imaginile cu barbatul care s-a scufundat in apa și a inotat cațiva metri au fost inregistrate de șoferii blocați in trafic. Dupa ploaia torențiala, meteorologi au emis vineri seara un Cod portocaliu de […] The post Bucureștenii fac haz de necaz. Cum se inoata pe strada dupa ploaia de vineri seara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a luat-o inot pe Calea Vacarești, din Capitala, dupa ce șoseaua a fost inundata complet de ploaia torențiala de vineri seara. Imaginile cu barbatul care s-a scufundat in apa și a inotat cațiva metri au fost inregistrate de șoferii blocați in trafic. Dupa ploaia torențiala, meteorologii au…

- Polițiștii au reținut, miercuri, un barbat care a atacat o femeie, pe o strada din Capitala, și i-a furat un lanțișor din aur. Potrivit Poliției Capitalei, barbatul, de 31 de ani, este acuzat ca a talharit, saptamana trecuta, o femeie, de 70 de ani. Femeia a fost atacata pe o strada din sectorul 1,…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…

- Ploaia și temperaturile scazute din Capitala au determinat mii de bucureșteni sa sarbatoreasca Ziua Copilului in mall-uri. Multe dintre acestea și-au depașit, insa, cu mult capacitatea, astfel incat, marți dupa-amiaza, au introdus restricții de acces. Marți, parcarile, cinematografele, zonele de mancare,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Bucureștiul este fruntaș la procentajul privind persoanele vaccinate. 33,88% din peste 1,8 milioane de persoane au fost imunizate impotriva infecției cu SARS CoV 2, conform datelor obținute de Sursa Zilei. In topul județelor fruntașe la imunizare Capitala este urmata de Cluj, cu un procentaj de 30,27%…

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor “sarbatori” Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…