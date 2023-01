Bucureștenii care vor avea căldură de săptămâna viitoare. Promisiunea lui Nicușor Dan VIDEO Primarul Capitalei Nicușor Dan a transmis luni, 17 ianuarie, ca un nou tronson de termoficare reabilitat, cu o lungime de 1,5 kilometri, din Magistrala Progresul-Ferentari, urmeaza sa fie dat in folosinta de saptamana viitoare, dupa ce vor fi facute probele de presiune. Edilul, prezent la santierul din str. Mihail Sebastian nr. 30, a anuntat ca lucrarile de reabilitare vor continua pe aceasta magistrala, urmand sa fie finalizate in luna aprilie. "Suntem la bucata de retea Ferentari, cu o lungime de 13 kilometri, pe care am inceput-o in mai 2021. Se face proba de presiune pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

