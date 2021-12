Stiri pe aceeasi tema

- Forfota mare in pietele din tara. In ajun de Anul Nou, moldovenii se grabesc sa faca ultimele pregatiri pentru masa de sarbatoare. Gospodinele isi doresc produse proaspete, motiv pentru care au lasat cumparaturile pe ultima suta de metri.

- Medicul Octavian Jurma anuța ca Omicron va fi dominanta pana la finalul saptamanii in Romania, „cu toate eforturile autoritaților de a cosmetiza situația”. Petrecerile de Revelion cu numar mare de persoane și deschiderea școlilor raman cei mai importanți factori de risc in perioada urmatoare. Raportul…

- Ținutele de Revelion aduc intotdeauna o noua problema, deoarece este greu sa ne decidem cum sa ne imbracam intr-o seara atit de speciala. Pe linga faptul ca vrem sa aratam bine, ar trebui sa ținem cont și de norocul pe care il atragem la miezul nopții, cind vom intra in anul Tigrului de Apa. Iata cum…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID o pot face chiar și-n zilele de sarbatoare. Centrul SVSU e deschis in fiecare zi. Voluntarii SVSU Bistrița sunt la datorie și in zilele de sarbatoare. Nu doar ca sunt gata sa acționeze in caz de urgențe, dar stau și la ”insemana” celor ce vor sa se imunizeze.…

- Prognoza METEO de Craciun 2021. Vremea in incalzire, temperaturi aproape ca primavara Prognoza METEO de Craciun 2021. Vremea in incalzire, temperaturi aproape ca primavara Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea…

- A mai ramas puțin pana la sarbatorile de iarna, iar gospodinele se gandesc deja ce bucate sa pregateasca pentru masa de Revelion și Craciun. Echipa Sputnik Moldova a pregatit un meniu și a prezentat prețurile aproximative pentru produsele necesare.

Greseala pe care o fac gospodinele atunci cand gatesc ciorba. Cand se pune, de fapt, sarea in mancare. Secretul unei ciorbe delicioase