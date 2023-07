Bucătăria tradițională românească, sărbătorită la Polovragi Un simpozion dedicat artei culinare va avea loc la Polovragi, in județul Gorj. Simpozionul „Bucataria tradiționala romaneasca”, ediția I, se va desfașura timp de dioua zile la Polovragi. Organizatori subt: Asociația „Turism Oltenia de sub munte”, Gal Parang, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Primaria Comunei Polovragi, Direcția Județeana pentru Cultura Gorj. Acest eveniment se adreseaza atat publicului care vrea sa deguste preparatele tradiționale, cat și specialiștilor prezenți pentru a discuta despre preparatele locale din mai multe județe și despre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

