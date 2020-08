Bucătăria moldovenească: Conserve de casă Din vechime moldovenii isi fac rezerve de produse alimentare prin diferite metode si procedee: uscare, conservare, murare, congelare, etc. Cel mai frecvent se fac rezerve de legume si fructe. Legumele si fructele pentru conservare trebuie sa fie cit mai proaspete, fragede. Fructele pentru compoturi, sucuri si dulceturi trebuie sa fie bine coapte si tari. Legume conservate: Mazare verde: Se alege m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

