- Intr-un interviu recent, Georgiana Gogolan, arhitecta și designer de interior, ne-a impartașit viziunea și abordarea ei in ceea ce privește proiectarea spațiilor de locuit. Pentru Georgiana, arhitectura și designul interior transcend estetica structurala obișnuita; ele reprezinta arta de a trai frumos…

- Frigiderele pot deveni inghețate din multe motive - indiferent daca ușa a fost lasata deschisa, are o etanșare proasta, sau daca ai pus mancare fierbinte sa se raceasca, gheața care se formeaza se poate acumula și va mirosi neplacut, așadar, la un moment dat, este posibil sa fii nevoit sa-ți dezgheți…

- Revelionul 2023-2024 bate la ușa. Gospodinele fac ultimele pregatiri pentru a pune pe mese cele mai alese bucate. Gabriela Cristea nu s-a lasat mai prejos. A pregatit deja meniul pentru noaptea de trecere dintre ani. Acesta prevede mancaruri deosebite, unele dintre ele tradiționale. Ce a gatit Gabriela…

- Piftia de porc este una dintre cele mai consumate mancaruri in perioada sarbatorilor de iarna. Gospodinele din diverse regiuni ale țarii au metode diferite de a prepara acest fel de mancare. Playtech Știri iți explica in materialul de astazi cum sa faci piftie de porc ca in Moldova. Ce adaugi in piftie…

- In inima Dobrogei, talentul culinar se reinventeaza intr-un mod surprinzator prin reinterpretarea unei rețete clasice din bucataria internaționala. Gospodinele din aceasta regiune au adus o nota inconfundabila prajiturii „Valurile Dunarii”, preluand inspirația din bucataria austriaca și transformand-o…

- In aceasta perioada, gospodinele se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Multe se gandesc ce preparate delicioase sa gateasca masa de Craciun. Pe langa friptura de porc și salata de bouef, gospodinele prefera sa faca și kaizer de casa. Ce condimente se adauga pentru ca acesta sa aiba un gust mai special?…

- Iata o scurta prezentare a unor mancaruri tradiționale pe care le puteți savura in ziua de 1 decembrie in Romania:Mamaliga cu branza și smantana: Mamaliga este un preparat tradițional romanesc, asemanator cu polenta, facut din faina de porumb. In ziua de 1 decembrie, este obișnuit sa se serveasca mamaliga…

- Varza murata este o mancare tradiționala, care rareori lipsește de pe mesele romanilor de sarbatori și nu numai. In randurile urmatoare va vom prezenta o rețeta de varza murata din 1933, așa cum o preparau gospodinele pe timpuri. Varza murata. Rețeta din 1933 Varza murata trece prin procesul de fermentație,…