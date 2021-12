BUBUIE numărul de cazuri Covid în Franța, cu toate că majoritatea oamenilor sunt vaccinați: record absolut de la începutul pandemiei In cursul ultimei zile, mai mult de 94,1 mii de cazuri noi de COVID-19 au fost identificate in Franța. Aceasta este cea mai mare rata de incidența din țara de la inceputul pandemiei de coronavirus. Anti-recordul anterior a fost considerat o creștere zilnica de 91,6 mii de cazuri, care a fost inregistrata cu o zi inainte. In ultimele 24 de ore, Franța a stabilit și un record pentru numarul de teste efectuate - 1,55 milioane de teste COVID-19. Majoritatea oamenilor din Franța sunt vaccinați impotriva COVID-19. De la inceputul campaniei de vaccinare in Franta, 52.686.872 de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Contaminarile cu COVID-19 au depasit 90.000 de cazuri noi inregistrate in 24 de ore, un prag niciodata atins si un record absolut in Franta de la inceputul pandemiei in martie 2020, potrivit datelor publicate joi de Agentia franceza de sanatate publica, noteaza AFP.

