- La fel ca pana acum, și in anul scolar 2022-2023, inscrierea in clasa pregatitoare a copiilor se face in doua etape. In prima etapa, cererile de inscriere au putut fi depuse de parinți la școli incepand cu 11 aprilie, ultima zi de inscrieri fiind 10 mai, dupa cum a fost stabilit, spre finalul lunii…

- Miercuri, 1 iunie, in intervalul orar 10.00 -14.00, in Parcul Tineretului (zona Amfiteatru), va avea loc un eveniment caritabil dedicat copiilor nevazatori de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, organizat de Asociația „NOI NE SALVAM PE NOI”, cu sprijinul Primariei Buzau, Jandarmeriei Romane,…

- "Azov" a incetat apararea orașului Mariupol. Ordinul a venit din partea conducerii militare de virf a Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la cuvintele comandantului regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko. "86 de zile de aparare a orașului Mariupol. Conducerea…

- Incepand cu data de 02 mai a.c., prin Ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonelul Luca Adrian, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Stefan Cel Mare „Bacau, a fost trecut in rezerva, cu drept la pensie. Festivitatea de predare-primire a Drapelului de lupta și a comenzii…

- De luni pot fi accesate 2,73 miliarde de euro din PNRR. Cat pot primi localitațile din Alba și investițiile vizate De luni, autoritatile publice locale vor putea accesa fonduri pentru dezvoltarea localitatilor si a unei infrastructuri moderne si prietenoase cu mediul, a anuntat ministrul Dezvoltarii,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in Trimestrul I din 2022, conform legislatiei in vigoare, a scris Ziarul Financiar . Pe lista sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T1 2022,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a fost aprobat Ordinul ministrului agriculturii nr. 85/13.04.2022 privind sistemul de sancțiuni la plata ajutorului de stat acordat in cadrul masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”.

- Rural Invest 2022. Garanții de stat pentru achiziția de terenuri agricole, hale sau utilaje. Condiții pentru acordarea finațarii Ordinul nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST este in vigoare de la 08 aprilie 2022. Fermierii romani vor putea, prin…