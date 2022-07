BTA: Nouă arie protejată pentru conservarea populaţiei de sturioni din Dunăre O noua arie de protectie a fost stabilita in scopul de a conserva habitatul speciilor de pesti catalogate drept in pericol critic de disparitie, in pericol de disparitie sau vulnerabile. Sectiunea Esetrite-Vetren a Dunarii este prima arie protejata din Bulgaria dedicata sturionilor, conform filialei bulgare a organizatiei de mediu WWF, la propunerea careia Ministerul Mediului si Apelor a luat aceasta masura. Esetrite-Vetren acopera o zona 288 ha de-a lungul Dunarii, in apropiere de satul Vetren si in proximitatea lacului Srebarna. Principalul obiectiv este de a proteja sturionii in aceasta regiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

