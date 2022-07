BTA: Memorandum de înţelegere semnat între Guvernul Bulgariei şi Amazon Web Services Ministrul Inovarii si Cresterii in Exercitiu, Daniel Lorer, a semnat un memorandum de intelegere intre Bulgaria si Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), se arata intr-un comunicat de presa al ministerului. Memorandumul va stimula cooperarea dintre Bulgaria si AWS in domeniul inovatiilor si dezvoltarii economice, prin educarea abilitatilor digitale a generatiilor viitoare, promovarea afacerilor bazate pe cloud in Bulgaria si asistenta in transformarea digitala si securitatea cibernetica. La ceremonia de semnare, Lorer a spus ca parteneriatul cu AWS va aduce la un nou nivel superior competentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

