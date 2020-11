BRUJA continuă seria de piese de pe Vineri 13 cu Cat Lady ????????‍???? BRUJA continua seria de piese pe care le lanseaza in cadrul conceptului Vineri 13, concept prin care artista ne prezinta o piesa noua in fiecare vineri, de la ora 13:00. Și, cum saptamana trecuta, la lansare, am vorbit despre frici și despre cum percepem in sine ziua de Vineri 13, era normal sa nu uitam de pisicile negre. Sau albe. Sau tarcate. Cu par sau fara. Cine suntem noi sa facem diferențe? Așadar, pentru toți pisoiașii și pentru toate pisicile alintate și nealintate, avem o piesa care sa fie pe gustul vostru. Care sa nu va lase indiferenți și care sa va dea dependența, precum… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spui Vineri 13 și te gandești la frici și oportunitați nefirești din partea vieții, care sa iți aduca aminte de faptul ca și ghinionul face parte din existența noastra. Dar… enough is enough! BRUJA a lansat conceptul de Vineri 13, care inseamna ca, timp de 6 saptamani, vom putea urmari o piesa noua…

- Azteca și Oscar ne invita la o lecție de franceza total nonconformista pe beat-ul lui PRNY. Și, daca ne intreaba cineva, cu siguranța vrem sa mai vedem aceasta formula și in alte piese. PRNY, nascut in Brașov, este unul dintre cei mai talentați producatori de muzica urbana din Romania. Debutul pe scena…

- Karmen revine cu un nou single și cu o colaborare neașteptata, alaturi de Bruja. „Belladonna”. Piesa descrie descrie sentimentele pe care o dragoste intensa te poate face sa le simți și a fost scrisa de Krishane (cu care Karmen a mai lucrat pentru Lock My Hips și Play Me), Alex Pelin și Bruja, iar cei...…

- In prezent, majoritatea companiilor, chiar daca s-au “digitalizat”, inca mai trebuie sa foloseasca un numar impresionant de hartii si documente. Prin urmare, pentru obtinerea unui spatiu de lucru cat mai ordonat si util, este important ca toate aceste documente sa fie arhivate si usor accesibile. De…

- M-am intalnit cu noul BMW Seria 4 acum aproape doua saptamani, dar libertatea de a povesti a fost descatusata astazi. Asadar, despre un surprinzator BMW 430i degustat pe circuitul Motorpark.

- Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu…

- Fara sa se fi demodat vreodata cu adevarat, bijuteriile din aur revin in atentia stilistilor, care propun combinatii inedite pentru diferite piese, cu design modern sau retro. Daca si tu vrei sa iti pui in evidenta tinutele pentru sezonul toamna-iarna accesorizandu-le cu bijuterii pretioase, iata ce…

- Spectacolele se vor desfașura în curtea teatrului, pe malul Someșului Mic, continuând astfel seria de evenimente de înainte de sfârșitul stagiunii. Programul este de 4 zile, având astfel câte un spectacol în fiecare dintre…