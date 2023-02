Stiri pe aceeasi tema

- Demența frontotemporala este un termen umbrela pentru un grup de tulburari cerebrale care afecteaza in primul rand lobii frontali și temporali ai creierului. Aceste zone ale creierului sunt in general asociate cu personalitatea, comportamentul și limbajul. In cazurile de demența frontotemporala, porțiuni…

- Boala actorului american Bruce Willis s-a agravat, acesta suferind in prezent de o forma de dementa incurabila, potrivit unui nou diagnostic medical, care a fost anuntat joi de familia sa, noteaza AFP. De altfel, aceasta boala a pus capat și carierei indragitului actor american.

- Intr-o declarație pe rețelele de socializare, familia eroului din "Greu de ucis" sau "Pulp Fiction" a transmis ca este o „ușurare sa aiba in sfarșit un diagnostic clar”. Un mesaj emoționant a transmis Maria Shiver, fosta soție a lui Arnold Schwartzeneger. My heart goes out to Bruce Willis and his…

- Bruce Willis se confrunta de cațiva ani cu o boala nemiloasa, din cauza careia de foarte multe ori nu are zile senine. Fosta sa soție Demi Moore și actuala soție, Emma Heming, au decis sa organizeze o reuniune de Craciun, cu 10 zile mai devreme.

- Starea de sanatate a actorului Bruce Willis, 67 de ani, care sufera de afazie - o boala care ii afecteaza abilitatile cognitive - se deterioreaza rapid. Familia se bucura de momentele petrecute impreuna, pentru ca ar putea fi ultimele, spune o persoana apropiata de aceasta. „Ei pretuiesc fiecare clipa",…