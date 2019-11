Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, aflat la a doua ediție, poarta numele medicului, filosofului și poetului buzoian Vasile Voiculescu. Concursul de creație literara Vasile Voiculescu, destinat exclusiv studenților Universitați de Medicina și Farmacie (UMF) Carol Davila, și-a desfașurat, pe parcursul lunii trecute, cea…

- Peste 120 de tineri din Mioveni s-au intrecut duminica, 27 octombrie, in cadrul primei ediții a competiției de gaming, ESports FIFA 20 Mioveni. Concursul s-a adresat tuturor pasionaților jocului FIFA 20 pe consola Play Station 4, cu varsta de peste opt ani și s-a desfașurat in sistem kick off. La finalul…

- Participantii clasati pe primele trei locuri vor fi inscrisi de Consiliul Judetean Vrancea la Concursul Mondial de Vinuri de la Bruxelles, organizat in perioada 1-3 mai 2020 la Brno, Republica Ceha.

- Filmul de animatie "Abominable" a intrat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american in acest weekend, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, citata de AFP. Produs de studiourile DreamWorks si Pearl (China), ''Abominable''…

- Tenismanul american Taylor Fritz, al saselea favorit, a fost invins, miercuri, de kazahul Aleksandr Bublik, cu 4-6, 7-5, 7-5, in prima runda a turneului ATP de la Chengdu (China), dotat cu premii totale de 1.096.575 dolari.Acesta a fost primul duel dintre Fritz (30 ATP) si Bublik (71 ATP).

- Tenismanul chilian Christian Garin l-a invins pe britanicul Kyle Edmund, cap de serie numarul sapte, cu 6-3, 6-2, luni, in prima runda a turneului ATP de la Chengdu (China), dotat cu premii totale de 1.096.575 dolari.

- Concursul ”Cel mai bun padurar”, ediția 2019, organizat de Direcția Silvica Suceava și Sindicatul ”Silvicultorul”Suceava și-a desemnat caștigatorii. Aceasta ediție a fost caștigata de Buga Constantin, padurar la Ocolul Silvic Vama, care a obținut 98 de puncte din cele 100 posibile. Locul II a revenit…

- Razboiul comercial dintre SUA și China iși arata efectele mai devreme decat era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea in recesiune a celor mai mari economii ale lumii. Potrivit unui sondaj de opinie publicat luni, din cei 226 de economişti intervievaţi de National Association…