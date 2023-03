Browser-ul Opera integrează ChatGPT La putin timp timp dupa ce Microsoft a integrat un chatbot in browser-ul Edge, acelasi lucru se intampla acum cu browser-ul Opera si alternativa acestuia pentru gaming, Opera GX. Utilizatorii vor putea interactiona cu ChatGPT atat prin intrebari si comenzi scrise, cat si prin intermediul textului selectat in paginile web, pentru care pot cere mai multe explicatii AI-ului. Acelasi chatbot poate realiza rezumate ale articolelor din paginile web si compune mesaje pentru retelele sociale sau e-mail-uri. La fel ca Edge, functiile de AI sunt disponibile intr-o bara laterala, insa, cel putin la inceput,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

