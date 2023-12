Stiri pe aceeasi tema

- Au terminat sezonul cu fruntea sus. Prim-divizionara de rugby SCM USV Timisoara s-a impus categoric in finala mica a campionatului in fata Stelei, dupa un meci pe care l-a dominat copios. A fost 26-8 (17-3), pentru alb-violeti care dupa ce doi ani de seceta in Liga Nationala au reusit acum sa isi adjudece…

- Indubitabil, Emil Biebel este o personalitate binecunoscuta in randul melomanilor din intreaga țara. Atat pentru faptul ca a fost fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), pentru activitatea sa de manager și promotor de concerte rock din Timișoara…

- Doi pacienți care au fost duși in Italia pentru a primi tratament dupa explozia de la stația GPL din Crevedia revin acasa și vor fi internați la Timișoara pentru continuarea tratamentului. In momentul cand vor ajunge pe teritoriul Romaniei vor fi internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, in Timiș. Oamenii legii fac verificari dupa ce un baiat de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cei care au informații cu privire la locația in care se afla sunt rugați sa ia legatura cu cea mai apropiata secție de poliție…

- SCM USV Timisoara a revenit pe gazon cu un succes important dupa etapele cu iz amatoresc din faza a doua a Ligii Nationale. Astazi, in Ghencea, banatenii au recuperat un deficit de 12 puncte si au invins-o cu 23-21 pe CSA Steaua Bucuresti in semifinalele Cupei Romaniei la rugby. Steaua a deschis scorul…

- SCM USV Timisoara se deplaseaza la București pentru partida din etapa a VII-a a fazei secunde din Liga Naționala. Leii vor intalni Dinamo, sambata, 30 septembrie, de la ora 12.15. Intalnirea vine la 42 de zile distanța de cea din tur, disputata la 19 august, la stadionul Gheorghe Rașcanu. Atunci, bucureștenii…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…