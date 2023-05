Potrivit unui studiu al INSERM și Institutului Curie din Franța, unele legume, in special broccoli și varza, conțin unii compuși care pot atenua alergiile cutantate. Este vorba despre rezultatele unui studiu realizat de cercetatorii de la INSERM și Institutul Curie laboratorul pentru Imunitate și Cancer din Franța, publicat recent in revista Elife, care arata ca nutrienții prezenți in broccoli și varza permit limitarea simptomelor asociate cu alergiile cutanate. Pana acum, s-a indicat ca regimul alimentar ar putea sa atenueze severitatea acestor alergii, fara a se preciza care ar fi contribuția…