Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.

- Britney Spears (39 de ani) a declarat recent ca vrea sa-și dea tatal in judecata pentru abuz. Din anul 2008, solista se afla sub conservator, concept legal prin care tatal ei, Jamie Spears (68 de ani), a fost imputernicit sa-i controleze viața atat din punct de vedere profesional, cat și personal. Pe…

- Oana Roman a facut o noua achiziție de care este mandra foc. Vedeta s-a laudat recent pe rețelele de socializare ca și-a cumparat o mașina noua. Oana a facut un InstaStory in care a explicat ca, inițial, a luat mașina pentru a o testa, dat i-a placut atat de tare, incat a decis sa o cumpere. ”In nebunia…

- Lora s-a retras de la „Vorbește lumea”, iar in urma cu doua zile a decis sa paraseasca Bucureștiul, in prezent se bucura de o vacanța. Cantareața le-a aratat celor care o urmaresc pe rețelele de socializare cum se relaxeaza. In data de 11 iunie s-a aflat ca Lora se retrage de la „Vorbește lumea”, artista…

- Antonia a reușit sa-și ia prin surprindere toți fanii din mediul online. Cantareața a publicat pe pagina sa de socializare o fotografie cu burta de gravida la vedere, iar mulți s-au intrebat daca e iar insarcinata. Ei bine, iata care a adevarul.

- Oana Radu și-a surprins fanii cu o apariție neobișnuita pe rețelele de socializare. Artista a decis sa renunțe pentru cateva momente la machiaj pentru a le demonstra tuturor ca frumusețea unei femei sta in naturalețe. Oana Radu a postat pe pagina sa de Instagram un clip video in care apare in doua ipostaze…