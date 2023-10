Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a povestit o experiența dureroasa pe care a ținut-o doar pentru ea timp de aproximativ 20 de ani. In cartea sa de memorii “The Woman in Me”, care urmeaza sa apara in curand, vedeta pop dezvaluie ca, atunci cand a fost impreuna cu Justin Timberlake, a ramas insarcinata cu el, dar a facut…

- Britney Spears povestește, in viitoarele sale memorii, ca a avortat pentru a pune capat unei sarcini cu colegul sau, starul pop Justin Timberlake, pe cand cei doi erau impreuna, la sfarșitul anilor '90 și inceputul anilor 2000, potrivit unor extrase publicate marți in revista People.Spears, in varsta…

- Britney Spears a facut un avort in timpul relației pe care a avut-o cu Justin Timberlake, intre 1999 și 2002, a dezvaluit cantareața americana in cartea sa de memorii „The Woman in Me”, care urmeaza sa fie publicata in SUA pe 24 octombrie, potrivit unui extras care a fost publicat marți de revista People,…

- Britney Spears a povestit in cartea sa ca a fost insarcinata cu Justin Timberlake, insa acesta a pus-o sa faca avort, pentru ca nu era pregatit sa devina tata. Artista spune ca ea și-ar fi dorit sa pastreze sarcina.Britney Spears și Justin Timberlake au fost cuplul despre care vorbea intreaga lume atunci…

- Britney Spears si Justin Timberlake au format un cuplu intre anii 1999 și 2002. In cartea sa de memorii, „The Woman in Me”, care va ajunge pe rafturi abia saptamana viitoare, pe 24 octombrie, Britney dezvaluie ca a fost insarcinata cu copilul lui Justin, insa artistul i-ar fi cerut sa faca avort, scrie…

- Britney Spears si Justin Timberlake au format un cuplu intre anii 1999 și 2002. In cartea sa de memorii, „The Woman in Me”, care va ajunge pe rafturi abia saptamana viitoare, pe 24 octombrie, Britney dezvaluie ca a fost insarcinata cu copilul lui Justin, insa artistul i-ar fi cerut sa faca avort, scrie…

- Britney Spears, cunoscuta pentru excentricitațile sale, a reușit sa starneasca din nou valuri de discuții in mediul online. Recent, artista a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care demonstreaza o abilitate uimitoare și anume dansul cu doua cuțite mari.

- Sotul lui Britney Spears a depus actele de divort, acuzand-o pe cantareața de infidelitate. Cei doi s-au casatorit in urma cu doar 14 luni, scrie G4Media. Sotul vedetei, Sam Asghari, in varsta de 29 de ani, manechin si actor irano-american, a argumentat dorinta de a incheia casatoria prin ”diferente…