Britanicii dezvăluie ce au câștigat rușii după șapte zile de ofensivă Progresul invaziei rusești in Ucraina ramane limitat din cauza problemelor logistice și a rezistenței forțelor ucrainene, spune ministerul britanic al apararii in ultima evaluare a situației, transmisa miercuri dimineața. Potrivit evaluarii, deși forțele rusești au patruns in centrul orașului Herson din sudul țarii, progresul total a fost limitat din cauza problemelor logistice actuale și a rezistenței puternice a ucrainenilor. In ultimele 24 de ore, artileria rusa grea și loviturile aeriene au continuat sa loveasca zonele rezidențiale, concentrandu-se in orașele Harkiv, Kiev, Mariupol și Cernihiv,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

