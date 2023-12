Vineri, 22 decembrie, in ultima zi lucratoare inainte de Craciun, s-a depașit recordul de retrageri in numerar de la oficiile poștale, intr-o zi, in Marea Britanie. Suma totala a fost de 62 de milioane de lire sterline, fața de 55 de milioane de lire sterline, din 2022, potrivit The Guardian .Recordul reflecta atat creșterea costului vieții in ultimii doi ani, cat și o modificare de mentalitate. Plațile in numerar au revenit, pe fondul instabilitații financiare și a unei rate a inflației cu fluctuații greu de imaginat, iar oamenii apeleaza la bani fizici „tangibili” pentru a-i ajuta sa-și gestioneze…