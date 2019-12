Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta muzicii K-pop Goo Hara din Coreea de Sud a fost gasita moarta duminica, in casa ei din Seul, a anuntat politia, conform France Presse.A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cauzele decesului cantaretei, care avea doar 28 de ani, potrivit politiei.

- Jennifer Aniston le-a multumit fanilor dupa ce a ajuns la 20 de milioane de urmaritori pe Instagram - la putin peste o luna dupa ce si-a facut cont pe aceasta platforma de socializare, informeaza marti Press Association. Actrita s-a bucurat de un inceput de viata record pe Instagram, contul sau fiind…

- Muzicianul Ed Sheeran aproape si-a dublat averea in ultima perioada si a devenit in acest an cea mai instarita vedeta tanara din Marea Britanie, relateaza Press Association. Interpretul melodiei ''Shape Of You'', in varsta de 28 de ani, conduce in clasamentul realizat anual de revista…

- Vedeta din "Mad Men" Christina Hendricks a anuntat ca s-a despartit de sotul ei, actorul Geoffrey Arend, punand capat unui mariaj de 10 ani, informeaza Press Association. Actrita americanca, care a interpretat-o pe Joan Holloway in apreciatul serial TV, si-a anuntat despartirea de Arend,…

- Celebra cantareața Celine Dion a raspuns celor care comenteaza pe marginea aspectului sau fizic. In ultima vreme, despre renumita artista s-a comentat ca este din ce in ce mai slaba. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Entertainment Weekly, vedeta a afirmat ca dintotdeauna a fost slaba. "Fac…

- Cantareata britanica Adele a intentat divort de sotul ei, Simon Konecki, informeaza Press Association. Artista, in varsta de 31 de ani, anuntase in luna aprilie ca ea si antreprenorul s-au separat dupa trei ani de casatorie. Documentele judiciare depuse in Los Angeles joi au dezvaluit ca Adele a intentat…

- O cantareața cunoscuta de la noi este insarcinata in patru luni cu un concurent de la „Puterea dragostei”. Viitoarea mamica a confirmat totul dupa ce a ținut totul secret pana de curand. Cand a dat vestea cea mare, apropiații și fanii ei s-au bucurat nespus de mult și s-au intrecut in mesaje de felicitare.…