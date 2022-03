Stiri pe aceeasi tema

- Intel plateste 53 de dolari per actiune pentru Tower, care este specializata in cipuri analogice utilizate in masini, senzori medicali si managementul energiei, cu mult peste pretul de inchidere de luni, de 33,13 dolari. In urma informatiei, actiunile Tower au crescut marti cu 42% la bursa din New York,…

- Armata Rusiei și-a incheiat desfașurarea de-a lungul granițelor terestre și maritime ale Ucrainei. Cei 130.000-15.000 de soldați aflați in poziții au primit provizii pentru o luna, cu sprijin medical pentru potențiale victime ale invaziei, inclusiv spitale de campanie și plasma. In timp ce Occidentul…

- Teva, cu sediul in Israel, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, a ajuns saptamana aceasta la un acord in valoare de 225 de milioane de dolari cu statul Texas, care cuprinde 150 de milioane de dolari in numerar si 75 de milioane de dolari in produse. Directorul general Kare Schultz…

- Serul anti-COVID Johnson & Johnson ar putea disparea de pe piața. Compania a intrerupt producția. Compania producatoare a serului a inchis la sfarșitul anului trecut, singura fabrica in care producea vaccinul impotriva SARS-CoV-2, fara sa faca nici un fel de anunț oficial. Unele surse dau ca temporara…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul…

- 2021 a fost al doilea cel mai costisitor an din istorie pentru companiile de asigurari din intreaga lume, pierderile asigurate de pe urma catastrofelor naturale s-au ridicat anul trecut la aproximativ 120 de miliarde de dolari, fiind depasite doar de pagubele in valoare de 146 miliarde de dolari inregistrate…

- Take - Two, cu sediul la New York, cumpara compania de jocuri de mobil Zynga pentru 12,7 miliarde de dolari și marcheaza, astfel, una dintre cele mai mari achiziții de la începutul anului 2022 în industria jocurilor video. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a acordat miercuri autorizație de urgența pentru pastila impotriva COVID dezvoltata de compania Pfizer. Acesta este un pas important in lupta impotriva pandemiei, care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament.