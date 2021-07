Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama este suparat-foc pe Rona Hartner! Barbatul i-a batut obrazul artistei, luni seara, in reality-show „Brigitte și Pastrama”, de la Antena Stars, dupa ce a citit mesajul in care Rona ii scria lui Brigitte ca Florin nu e de ea și ca ar merita ceva mai bun. Rona se apara, ba chiar a dorit…

- Florin Pastrama le-a dat replica celor care au spus ca s-ar fi casatorit cu Brigitte pentru bani. Soțul celebrei afaceriste le-a transmis acestora un mesaj la Antena Stars, explicandu-le cum stau, de fapt, lucrurile intre cei doi. Acesta a recunoscut ca la inceput partenera lui i-a ajutat pe el și pe…

- Florin Pastrama a povestit recent istoria familiei lui și problemele pe care le-au avut aceștia in afaceri. Se pare ca familia Pastrama nu se bucura de un succes prea mare și intampina niște situații nu prea benefice momentului in care se afla, insa Florin se poate bucura de un lucru și acela este ca…

- Gurile rele au incercat sa-i desparta, insa iubirea care ii leaga este mai puternica decat oricine. Brigitte și Florin Pastrama au implinit doi ani de cand au spus cel mai frumos și sincer ”DA” din viața lor, iar afaceristul i-a facut o surpriza de proporții soției sale. Florin i-a cumparat vedetei…

- Noi dezvaluiri ies la iveala dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa! Motivul pentru care afaceristul a lasat-o singura pe Brigitte. Soțul brunetei a vorbit la Antena Stars despre problemele de sanatate cu care se confrunta mama sa, dar mai ales, a spus ca nu are de gand sa se desparta vreodata de…

- Randi este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar și un burlac ravnit de femei. Ei bine, mulți se intreaba cand va deveni tata și se va așeza la casa lui alaturi de o soție, insa nepoțeii lui au dat totul din casa, in direct la Antena Stars.

- Florin Pastrama a plecat din casa in care locuia cu Brigitte in urma unor discuții intense legate de situația lor financiara. Acum, acesta face un anunț despre relația lui cu Brigitte.Florin Pastrama nu are de gand sa se desparta de Brigitte, a anunțat ramane in continuare soția lui, chiar daca acum…

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…