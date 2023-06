Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a povestit situația stanjenitoare in care a fost pusa de fiica ei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a recunoscut ca a reușit sa se mute in Dubai, dupa ce s-a imprumutat la sora ei și a vandut mai multe bunuri din Romania.In ediția de duminica a emisiunii „Teo Show”, Brigitte Pastrama…

- Brigitte Pastrama a dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Vedeta din showbiz-ul de la noi a revenit in țara, in urma cu puțin timp, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Mai mult decat atat, Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel…

- A dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Brigitte Pastrama a revenit in țara, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel ca i-a facut o surpriza romantica la aeroport. Chiar daca a fost vorba despre…

- Florin Patrama a fost suprins in ipostaze inedite in Capitala, in timp ce soția lui, Brigitte, se afla intr-o calatorie peste hotare, mai exact in insoritul Dubai. Recent, fotoreporterii Playtech Știri l-au imortalizat in cateva fotografii care i-au facut atenți pe fanii fostului concurent de la Ferma.…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Brigitte Pastrama se afla de patru luni in Dubai, acolo unde și-a cumparat o casa și unde vrea sa se mute. Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost pusa intr-o situație stanjenitoare de doi romani aflați in Emiratele Arabe Unite. Pe una dintre rețelele de socializare, Brigitte Pastrama a povestit intamplarea…

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!