GastroArt.ro: Paine - Beiu, Teleorman, reteta de la 1900

Am cules aceasta reteta din una dintre cele mai importante si valoroase cercetari asupra bucatariei taranului roman este cartea Mihai Lupescu ndash; Din bucataria taranului roman, un manuscris depus in 1916 la Academia Romana si publicat pentru prima data in 2000 de editura Paideia. "In… [citeste mai departe]