Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat peste 60 de sanctiuni si au retinut 13 permise, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unei actiuni pe principalele artere din Capitala. Potrivit Brigazii Rutiere, au fost intocmite doua dosare penale pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice…

- Politistii rutieri au dat, in urma unui control in trafic facut in noaptea de vineri spre sambata, pe principalele artere din Bucuresti, 63 de amenzi in valoare de peste 28.000 de lei, si au retinut 13 permise de conducere, cele mai multe de la soferi bauti sau care nu au respectat culoarea rosie…

- Brigada Rutiera a Capitalei a reținut noaptea trecuta 20 de permise de conducere și a aplicat amenzi de peste 87000 lei, majoritatea unor șoferi aflați sub influența alcoolului. 6 dosare pensale au fost deschise pentru conducere sub influența alcoolului sau a unor substanțe...

- Brigada Rutiera a actionat, in noaptea de marti spre miercuri, pe principalele artere ale Capitalei pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in trafic, fiind aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 87.000 lei, si retinute 20 permise de conducere, cele mai multe in…

- Brigada Rutiera a actionat, in noaptea de marti spre miercuri, pe principalele artere ale Capitalei pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in trafic, fiind aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 87.000 lei, si retinute 20 permise de conducere, cele mai multe in cazul…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Din 16 autovehicule controlate, la 3 au fost gasite defecțiuni tehnice. La data de 11 decembrie 2019, politisti din cadrul Politiei…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de vineri spre sambata, amenzi de peste 56.000 de lei in Bucuresti, fiind retinute 28 de permise de conducere, informeaza reprezentantii institutiei. Conform sursei citate, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principalele artere…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de vineri spre sambata, amenzi de peste 56.000 de lei in Bucuresti, fiind retinute 28 de permise de conducere, informeaza reprezentantii...