Aproximativ 16.000 de militari, dintre care 11500 romani și 4500 din 14 națiuni partenere vor participa, in perioada mai-iunie, la seria de exerciții DACIA 21 LIVEX desfașurate pe teritoriul național, care integreaza secvențe de instruire in comun, in context aliat. Complexul de exerciții militare comfirma capacitatea armatei de a-și angaja capabilitațile in operații defensive, precum și disponibilitatea permanenta a structurilor Alianței și a partenerului strategic american de a disloca rapid in țara noastra efective numeroase și credibile pentru realizarea apararii in fața oricarui inamic. In…