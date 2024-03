BRICS – berbecul fără coarne Discrepanțele dintre așteptari și realitate reprezinta una dintre cele mai evidente caracteristici ale politicii mondiale moderne, atat in ceea ce privește performanțele puterilor conducatoare, cat și in activitațile instituțiilor internaționale pe care acestea le creeaza. De asemenea, pot reduce entuziasmul public pentru inițiative considerate importante, dar care nu au suficient succes in practica. Grupul BRICS […] The post BRICS – berbecul fara coarne first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, crearea unui Grup de lucru privind organizarea și desfașurarea lucrarilor de atribuire a contractului de servicii publice de transport feroviar de pasageri. Grupul va fi responsabil de elaborarea actelor necesare…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 8 martie 2024, de la ora 19:00, spectacolul „Altfel... romanța", susținut de maestrul Tudor Gheorghe și Orchestra și Grupul vocal Concertino din Chișinau, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius ...

- Grupul pentru combaterea (distrugerea) minelor din Marea Neagra va deveni operațional in perioada aprilie – mai 2024, a anunțat șeful Statului Major al Apararii din Bulgaria, amiralul Emil Eftimov. Grupul pentru combaterea minelor in Marea Neagra este o inițiativa la care au aderat Romania, Bulgaria…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, spune ca, anul acesta, va fi rezolvata problema școlilor cu grupul sanitar in curte. Pentru aceasta exista aproximativ 30 de milioane de lei in bugetul Ministerului Educației , astfel incat Romania sa nu mai aiba școli cu wc-ul in curte, spune ministrul Deca. La inceputul…

- Compania Softeh Plus, achizitionata integral de grupul polonez SymfoniaSofteh Plus, companie romaneasca cu peste 30 de ani de experienta in industria dezvoltarii de software, anunta achizitionarea integrala de catre Symfonia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Symfonia este activa in…

- Danemarca va trimite o fregata pentru a participa la operațiunea condusa de SUA in Marea Roșie in ianuarie 2024, a declarat vineri ministrul danez al Apararii, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Mai multe țari, coordonate de Statele Unite, au convenit luni sa patruleze in sudul Marii Roșii și…

- Noul presedinte de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a retras cererea tarii de aderare la grupul BRICS, informeaza Rador Radio Romania.Argentina s-a numarat printre mai multe tari care au dorit sa adere la grupul pe care liderii sai l-au prezentat ca pe o alternativa la G7. Cererea de aderare…

- Grupul de colindatori din cadrul Jandarmeriei Covasna a continuat tradiția inceputa cu mai mulți ani inainte și a mers sa vesteasca Nașterea Domnului, prin colinde, persoanelor varstnice aflate la Caminul din Haghig. Despre BUCURIA clipelor traite IMPREUNA este vorba in comunicatul de presa transmis…