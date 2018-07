Numarul imigrantilor din Uniunea Europeana in Marea Britanie a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani. Totodată, statistica oficială arată și că mai puţine persoane au venit fără o ofertă de muncă fermă în primul an calendaristic plin de la votul asupra Brexitului din iunie 2016. Imigraţia netă totală a persoanelor de toate cetăţeniile în Marea Britanie a crescut la 282.000 în 2017, de la 249.000 în 2016, deşi cifra este cu mult sub cea de 332.000 atinsă…