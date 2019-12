A fost gasit cadavrul muncitorului cazut in apa, in Dana 79 a Portului Constanta (video)

Cadavrul muncitorului care a cazut cu motostivuitorul in apa, in Dana 79 a Portului Constanta, a fost scos astazi de cei de la ARSVOM.Reamintim ca, pe 9 decembrie, un accident de munca a avut loc in Dana 79, din Portul Constanta.… [citeste mai departe]