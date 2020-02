Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP. "Brexit, ziua 1: Johnson…

- Entuziaste sau nemultumite, jurnalele britanice au facut Brexit-ului o primire divizata, dupa imaginea tarii in aceasta problema, relateaza sambata France Presse. "Punct de plecare: Regatul Unit paraseste UE", titreaza The Times pentru a descrie situatia din tara, care va declansa negocieri pentru stabilirea…

- "DA, AM FACUT-O" Britanicii s-au trezit ultima oara vineri ca si cetateni UE, iar titlurile de presa reflecta atat entuziasmul sustinatorilor Brexitului, cat si teama celor care voiau sa ramanain Uniune. "Da, am facut-o", proclama Daily Express, un tabloid care a facut campanie apriga in favoarea divortului.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP,...

- Premierul britanic Boris Johnson le-a promis liderilor africani veniti la Londra, la o conferinta pe teme economice, ca Regatul Unit va fi mai deschis fata de imigrantii africani dupa Brexit, cand se va incheia tratamentul preferential fata de imigrantii europeni, consemneaza AFP. Vorbind in fata a…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Fie ca si-au exprimat bucuria, fie ca au deplans un "cosmar", publicatiile britanice au subliniat la unison, vineri, caracterul "istoric" al victoriei premierului britanic Boris Johnson, instalat de acum in fruntea unei largi majoritati care ii va permite sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana…

- Partidul conservator al premierului britanic Boris Johnson a primit donații substanțiale de la noua cetațeni ruși, care probabil au legaturi la Kremlin, se arata in raportul Comisiei pentru informații și securitate din Parlamentul britanic, a carui publicare a fost blocata de catre guvernul Johnson.…