Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Propunerea a fost adoptată cu 335…

- Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru'' si 244 ''impotriva''.La incheierea examinarii sale de catre Camera Lorzilor, textul trebuie sa revina in urmatoarele saptamani in Camera Comunelor, unde deputatii l-au votat in ianuarie si care ar putea suprima sau modifica acest amendament…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexitul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP.Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord...

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…