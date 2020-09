Brexit-ul este parte a unui 'arc de instabilitate' din jurul UE, spune Charles Michel

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Marii Britanii de retragere din Uniunea Europeana se inscrie in "arcul de instabilitate din jurul Blocului comunitar, a acuzat, luni, Charles Michel, presedintele Consiliului European, afirmand ca britanicii au o dilema privind modelul social, anunța MEDIAFAX."In jurul nostru s-a dezvoltat…

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus. In plus, vor cere Rusiei sa nu se implice in criza politica de la Minsk, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters. „Drumul spre iesirea…

- I-au trebuit zile Europei pentru a spune ceva relevant despre Belarus. Iar blocul nu pare a avea vreun far calauzitor în politica externa nici în alte privințe. Un lucru periculos, scrie joi publicația germana Der Spiegel, citata de Rador.Europa e un continent bogat care se pricepe…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis, pentru prima data, conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea principiilor democratice si a statului de drept in acordul asupra masurilor de relansare economica adoptat marti dimineata la finalul unui summit extraordinar la Bruxelles,…

- Gazoductul Blue Stream, care livreaza gaze naturale rusesti in Turcia via Marea Neagra si care trebuia sa fie relansat in luna mai, dupa efectuarea lucrarilor de intretinere, este si in prezent nefolosit, deoarece Turcia si-a majorat achizitiile de gaze lichefiate pentru a inlocui livrarile oferite…

