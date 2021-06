Brexit-ul afectează industria alimentară britanică, rămasă fără angajații europeni Din abatoare si pana la restaurante, sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si pandemiei, este acum fortata sa lucreze la capacitate maxima pe masura ce sunt eliminate restrictiile. Procesatorii de carne sunt insa fortati sa reduca productia din cauza unui deficit de soferi care perturba livrarea de alimente catre supermarketuri. Depozitele si fermele au si ele probleme cu mana de lucru, ceea ce risca sa perturbe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

