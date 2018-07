Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis sa transfere din Marea Britanie in Spania comandamentul operatiunii Atalanta de lupta contra pirateriei in zona Cornului Africii, decizie care va intra in vigoare dupa Brexit, prevazut pentru finalul lui martie 2019, transmite AFP, preluata de Agerpres. Statul major…

- In 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mai mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS), preluate de Mediafax. Tendinta generala de scadere…

- Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SOx), in intervalul 2015-2016, cea mai mare parte fiind in sectorul energetic. Cu toate acestea, Romania ramane unul dintre cei mai poluanți membri ai Uniunii Europene (UE). De altfel, in luna mai…

- In intervalul 2015-2016, Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SO2), cea mai mare parte a acestei scaderi avand loc in sectorul energetic, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu.Cu toate acestea, Romania are, in…

- Potrivit Mediafax, Romania are, in continuare, al saselea cel mai mare nivel de emisii de oxizi de sulf din Uniunea Europeana, dupa cel al Poloniei, Marii Britanii, Spaniei, Frantei si Germaniei. Oxizii de sulf sunt obtinuti preponderent prin productia si distributia energetica (51%) sau…

- "Dotarea UE cu o autonomie strategica nu mai este un subiect tabu. Aceasta se concretizeaza odata cu lansarea unei adevarate politici industriale europene in materie de aparare", si-a exprimat satisfactia europarlamentara franceza Francoise Grossetete, membra a Partidului Popular European (PPE),…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Spania probabil va prelua, dupa Brexit, cu sustinerea Frantei, comandamentul Misiunii maritime a Uniunii Europene pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie, anunta diplomati europeni citati de cotidianul Le Figaro.Potrivit Mediafax, Spania, care asuma…