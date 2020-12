Stiri pe aceeasi tema

- Esecul negocierilor comerciale post-Brexit cu UE ramane scenariul ”cel mai probabil”, avertizeaza Boris Johnson. Bruxellesul și Londra continua discuțiile Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramane scenariul "cel mai probabil", a avertizat duminica…

- Negociatorii britanici și ai Uniunii Europene se întâlnesc duminica la Bruxelles într-o ultima încercare de a ajunge la un acord privind comerțul post-Brexit, înainte ca acordul de tranziție sa se încheie, pe 31 decembrie, transmite Reuters.Premierul britanic…

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat, vineri seara, pe Twitter, negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. Negociatorii au convenit…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a transmis miercuri reprezentantilor statelor membre ca negocierile asupra unui acord comercial cu Regatul Unit ajung intr-un moment ''al ultimei sanse'', transmite Reuters. Patru diplomati au declarat pentru Reuters, dupa intalnirea…

- Franta a indemnat luni Regatul Unit sa negocieze "cu adevarat", in timp ce discutiile post-Brexit se apropie de termenul limita, avertizand din nou ca nu va accepta "un acord degradat" intre Londra si UE, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "Prioritatea este ca britanicii sa isi clarifice pozitiile…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar…

- Negocierile directe la nivel inalt intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au fost suspendate, joi, dupa depistarea unui caz de coronavirus in echipa europeana, relateaza agentia Reuters. Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, si omologul sau britanic, David Frost, au…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier i-a informat vineri pe eurodeputati ca ultima runda de negocieri a Uniunii Europene (UE) cu Marea Britanie cu privire la viitoarea realatie comericala a permis progrese, dar ca au ramas totodata ”multe probleme in suspans”, declara o sursa pentru Reuters,…