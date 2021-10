Stiri pe aceeasi tema

- Executivul UE a declarat ca masurile ar putea reduce la jumatate documentele vamale si ar putea reduce cu 80% controalele la carne, lactate si alte produse alimentare care vin in Irlanda de Nord din Marea Britanie. Noile norme UE ar asigura ca fluxul de medicamente, in special genericele, sa nu fie…

- Ministrul irlandez de Externe Simon Coveney a acuzat luni Guvernul britanic al lui Boris Johnson de respingerea solutiilor propuse de catre Uniunea Europeana (UE) in vederea solutionarii unor tensiuni post-Brexit in provincia brtanica Irlanda de Nord, relateaza AFP. Simon Coveney ii acuza…

- Simon Coveney ii acuza totodata pe britanici de faptul ca ”vor sa schimbe regulile jocului”, referindu-se la vointa secretarului de stat insarcinat cu Brexitul David Frost de a ataca rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in impunerea respectarii legilor pietei unice europene – care se aplica…

- Guvernul britanic si-a reiterat luni amenintarea de a suspenda in mod unilateral dispozitiile vamale post-Brexit specifice Iralandei de Nord si a cerut Uniunii Europene (UE) o solutie rapida, relateaza AFP, citat de news.ro Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un…

- Polonia va trebui sa plateasca Comisiei Europene penalitati de 500.000 euro (585.550 dolari) pe zi pentru incalcarea unei decizii anterioare privind oprirea exploatarii minei de carbune de la Turow, se arata in decizia de luni a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson a presat joi Uniunea Europeana sa analizeze "cu seriozitate" propunerile sale pentru renegocierea dispozitiilor post-Brexit in Irlanda de Nord, lucru pe care Bruxellesul il refuza in forma actuala, relateaza AFP. In cadrul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei…

- Protocolul Irlandei de Nord a facut parte din acordul pentru Brexit, sustinut de premierul Boris Johnson, care a incheiat in cele din urma divortul Marii Britanii de UE la patru ani dupa ce alegatorii au sustinut plecarea, prin referendum. Companiile din Irlanda de Nord afirma ca protocolul dauneaza…

- Guvernul britanic a cerut miercuri Uniunii Europene un moratoriu privind aplicarea dispozitiilor vamale post-Brexit in Irlanda de Nord, timp pentru a renegocia in profunzime aceste masuri aflate la originea tensiunilor puternice din aceasta provincie britanica, insa Comisia Europeana a respins imediat…