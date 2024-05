Romania s-a aflat in topul statelor care au refuzat anul trecut intrarea in țara a cetațenilor din țarile terțe, la frontierele terestre. Culmea este ca cei mai mulți refuzați sunt din Republica Moldova, 3.000 de cetațeni, din Ucraina fiind impiedicați sa intre in țara doar 510. Cei mai mulți ucraineni au primit interdicție de a […] The post S-a rupt lanțul de iubire. Moldovenii, respinși pe banda rulanta la intrarea in Romania first appeared on Ziarul National .