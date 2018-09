Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…

- Ministrul de externe al Republicii Irlanda, Simon Coveney, a estimat miercuri ca se vorbeste ''prea mult'' despre ipoteza unei retrageri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile lor viitoare, relateaza AFP. Aflat la Londra pentru discutii referitoare la…

- Seful gigantului Amazon pentru Regatul Unit a avertizat impotriva riscurilor de "tulburari civile" in tara in cazul lipsei unui acord pe Brexit, potrivit cotidianului The Times de luni. Douglas Gurr, seful Amazon, a facut aceste afirmatii vineri, la o reuniune organizata de noul ministru pentru Brexit,…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP preluat de agerpres.SONDAJ CURS - Partidele sustinute…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza Agerpres , citand AFP.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…