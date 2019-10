BREXIT - alegeri anticipate respinse de Parlament. Boris Johnson, nouă DECIZIE La votul de luni, cu 299 de optiuni pentru si 70 impotriva, Johnson nu a reusit sa obtina majoritatea de doua treimi necesara pentru a trece motiunea. El intentioneaza sa publice marti un alt text legislativ privind organizarea de alegeri anticipate. Al doilea proiect de lege care propune organizarea de alegeri pe 12 decembrie va avea nevoie doar de o majoritate simpla de 320 de deputati pentru a trece. 'Nu vom permite acestei paralizii sa continue si, intr-un fel sau altul, trebuie sa organizam alegeri', a spus premierul britanic, potrivit agentiei de stiri Press Association. 'Aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

